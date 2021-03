Sehr geehrte Leser/Innen,Die Technische-X-Analyse-Trading.com Mitglieder realisierten am Montag, den 8.3.2021 nachfolgende Handelsergebnisse:DAX Index (Positionstrading): +218,79 Punkte,DAX Index (Daytrading): +272,4 Punkte.DAX Index:Der DAX Index bildete am 8.1.2021 mit 14131.5 Punkten einen X-Sequentials 5XZ Hochpunkt aus und überbot diesen nach einer Korrektur auf 13311.0 Punkten am 28.1.2021 bis auf 14169.5 Punkten am 8.2.2021, sodass ein X-Sequentials X2 Strukturpunkt gegeben ist. Der DAX Index ...

Den vollständigen Artikel lesen ...