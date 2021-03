Langjährige Führungskraft für Talentmanagement mit Technologieerfahrung verstärkt das weltweite HR-Führungsteam

Covetrus (NASDAQ: CVET), ein weltweit führendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen für Tiergesundheit, meldete heute die Berufung von Stacey M.M. Shirra zum Vice President of Global Talent Management. Die neu geschaffene Position erfüllt eine strategische Funktion zur beschleunigten Umsetzung des Dreijahresplans des Unternehmens.

Shirra verantwortet die weltweite Talentstrategie von Covetrus wie den Aufbau eines starken Talentpools im gesamten Unternehmen. In ihrer Funktion wird sie sich schwerpunktmäßig um die Förderung und Weiterentwicklung von Mitarbeitern kümmern und dabei helfen, eine innovative, schnelllebige Kultur voranzubringen. Überdies ist sie für die Leitung der Initiativen Diversity Inclusion des Unternehmens verantwortlich.

"Ich freue mich, Stacey in unserem globalen Führungsteam zu begrüßen", sagte Ditte Marstrand Wulf, CHRO von Covetrus. "Unsere Mitarbeiter sind unsere Stärke und der wichtigste Faktor für unseren künftigen Erfolg. Die neue Rolle von Stacey ist entscheidend für das Wachstum und Wohlergehen unseres Unternehmens und Geschäfts. Wir freuen uns auf ihre Mitarbeit und starke Führung innerhalb unserer leistungsstarken Kultur."

Stacey M.M. Shirra verfügt über Fachwissen aus den Bereichen Lernen und Entwicklung sowie Nachfolgeplanung. Vor ihrem Wechsel zu Covetrus war sie bei Apple in der Global Talent Management Organizational Readiness Group tätig. Dort widmete sie sich der Gestaltung, Leitung und Umsetzung weltweiter Führungskräfteentwicklungs- und Leistungsmanagementprogramme. In ihrer Rolle bei Covetrus wird Stacey M.M. Shirra überdies die Bereiche organisatorische Gesundheit und Leistungsmanagement leiten.

Stacey M.M. Shirra hat in Großbritannien, Asien und zuletzt im Silicon Valley gelebt und gearbeitet. Sie ist Mitverfasserin von Persistence at e-Learning in a China Corporate Training Context. In dem Werk werden die Erfolgsquoten des E-Learning in einer Unternehmensumgebung untersucht. Sie ist Mitglied bei GlobalScot, einem weltweiten Netzwerk von unternehmerischen und inspirierenden Führungskräften, die sich der Unterstützung schottischer ehrgeiziger Unternehmen widmen. Stacey M.M. Shirra ist Panelist beim Webinar von GlobalScot zum Internationalen Frauentag, das den Schwerpunkt auf das Erreichen von Diversität in Führungspositionen legt. Sie können das Webinar on-demand hier https://www.globalscot.com/business-events-webinars ansehen.

Über Covetrus

Covetrus ist ein weltweit agierendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen für Tiergesundheit, das sich dafür einsetzt, seine Veterinärpraxis-Partner bei der Verbesserung ihrer Behandlungs- und Finanzergebnisse zu unterstützen. Wir bringen Produkte, Dienstleistungen und Technologien auf einer Plattform zusammen, die unsere Kunden mit den Lösungen und Kenntnissen verbindet, die sie brauchen, um optimal aufgestellt zu sein. Unsere Leidenschaft für das Wohlergehen von Tieren und den Menschen, die für sie sorgen, motiviert uns, den Fortschritt in der Veterinärmedizin weiter voranzutreiben. Covetrus ist in Portland, Maine, ansässig und bedient mit seinen über 5.500 Mitarbeitern weltweit mehr als 100.000 Kunden. Weitere Informationen über Covetrus finden Sie unter https://covetrus.com/.

