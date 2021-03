Kurzfristig ist mit einer weiteren Konsolidierung im USD/CNH zu rechnen, bevor in den nächsten Wochen ein Wiederanstieg bis in den Bereich von 6,5500 möglich ist, so die FX-Strategen der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Ansicht: "Wir erwarteten, dass der USD am vergangenen Freitag ansteigen würde, aber wir waren der Ansicht, dass das Hoch vom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...