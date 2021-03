Für den Dow Jones-Index verlief der bisherige Aktienhandel heute positiv. Zur Stunde liegt der Index mit 1,36 Prozent im Plus. An den Börsen jenseits des Atlantiks zeigen sich die Börsenteilnehmer gegenwärtig überwiegend in Kauflaune. Der Dow Jones notiert um 1,36 Prozent besser als am Vortag.

Den vollständigen Artikel lesen ...