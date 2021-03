Der Kursdruck am US-Anleihemarkt bleibt hoch. Im Gegenzug stiegen am Montag die Zinsen wieder an. Die Papiere mit zehnjähriger Laufzeit rentierten zuletzt mit 1,59 Prozent. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) sank um 0,35 Prozent auf 131,88 Punkte.Zinsauftrieb kommt seit Wochen vom zunehmenden Konjunkturoptimismus. Hintergrund ist das billionenschwere Ausgabenpaket der US-Regierung, ...

