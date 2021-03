Chongqing, China (ots/PRNewswire) - Die Western (Chongqing) Science City hat die Politik des "Goldenen Phönix" veröffentlicht - eine Reihe neuer Maßnahmen, die sich auf Talente, Innovation, Industrie und Finanzen konzentrieren - in dem Bemühen, das Wachstum anzukurbeln, laut einer Pressekonferenz, die am 5. März in der Chongqing Hi-Tech Industrial Development Zone stattfand.Die neue Politik zielt darauf ab, die Stadt zu einem bedeutenden Wissenschaftszentrum zu entwickeln, das Einfluss auf die technologische Innovation auf nationaler und provinzieller Ebene hat, indem aktiv Ressourcen gebündelt werden, die darauf abzielen, die Wachstumstreiber neu zu entfachen, die Leistung der Hightech-Industrie zu steigern und die staatlichen Dienstleistungen in den Bereichen Personal, technologische Innovation und finanzielle Unterstützung zu optimieren.Unter diesen Maßnahmen ermutigten zehn, die sich auf Personal bezogen, die Unternehmen, Anstrengungen zu unternehmen, um hochqualifizierte Arbeitskräfte in die Stadt zu holen und zur Entwicklung von vier führenden Sektoren beizutragen, darunter Informationstechnologie, fortschrittliche Fertigung, Gesundheitswesen und Hightech-Dienstleistungen. Dies würde ein günstiges Umfeld schaffen, in dem sich Branchen und Talente gegenseitig verstärken und die Stadt zu einem Talentmagneten mit globaler Wettbewerbsfähigkeit machen.Zehn Maßnahmen im Zusammenhang mit Innovation legten einen größeren Schwerpunkt auf die Erhöhung der Ausgaben für Forschung und Entwicklung, die Unterstützung von Marktunternehmen, den Bau von wissenschaftlichen Einrichtungen und die Förderung der Anwendung technologischer Errungenschaften, um Innovationsketten zu verbessern und ein Umfeld zu schaffen, das neue Wachstumsmotoren fördert. Zur gleichen Zeit unternahm die Stadt Schritte, um Herausforderungen wie den Bau von F&E-Einrichtungen, die Gründung von Technologiefirmen, den Durchbruch von Schlüsseltechnologien und die Förderung ihrer Anwendung zu meistern.Zehn Richtlinien, die die Industrie betreffen, sollen die Entwicklung von Industrieketten in den Bereichen der vier priorisierten Sektoren unterstützen und die Industrie dazu ermutigen, in Zusammenarbeit miteinander zu wachsen. Durch die Behebung der nachlassenden Wachstumsdynamik in den Industrien, die Förderung der Aufwertung traditioneller Industrien und das Wachstum aufstrebender Industrien hofft die Science City, einen hoch wettbewerbsfähigen Industriecluster aufzubauen.Zehn Richtlinien, die sich auf das Finanzwesen beziehen, wurden bestimmt, um den Sektor zu beleben, indem sie die Registrierung und den Erwerb von Lizenzen für Finanzunternehmen unterstützen, ihr Wachstum fördern und die Risiken teilen, wobei der Schwerpunkt auf Finanzinnovationen liegt. Aufbauend auf der Finanztechnologie und der Integration von Industrie, Innovation, Investitionen und politischer Unterstützung zielten diese Maßnahmen darauf ab, größere Anstrengungen zu unternehmen, um das Wachstum wichtiger Sektoren und Tech-Firmen zu unterstützen, eine größere Anzahl von Finanzfirmen dazu zu bewegen, von der Stadt aus zu operieren und ein Fin-Tech-Cluster zu entwickeln.Die Chongqing Hi-Tech Development Zone verpflichtete sich, diese politischen Maßnahmen vollständig umzusetzen und den Zugang von Firmen und Einzelpersonen zu dieser politischen Unterstützung zu gewährleisten, um eine solide Grundlage für die Beschleunigung des Wandels der Western Science City zu einem führenden Wissenschafts- und Innovationszentrum der Nation zu schaffen.Weitere Informationen finden Sie unter:https://xhpfmapi.zhongguowangshi.com/vh512/share/9809204?channel=weixinPressekontakt:Frau MengTel.: +86-10-63074558Original-Content von: Chongqing Hi-Tech Industrial Development Zone, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153961/4858562