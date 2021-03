In Moldawien wurde ein System für Fruchtmarken mit einer nationalen Handelsmarke eingeführt. Im Januar wurde die erste Lieferung von in Moldawien angebauten Äpfeln in standardisierten Kartons exportiert, auf denen das Logo und der Slogan der aktualisierten Handelsmarke für Obstprodukte angebracht war: "Moldova - un gust deosebit" (Moldawien - ein...

Den vollständigen Artikel lesen ...