In keinem Land Europas geben die Verbraucherinnen und Verbraucher so viel Geld für Bio-Lebensmittel- und Getränke aus wie in Deutschland. Und das Wachstum am Biomarkt hält weiter an - besonders in Zeiten der Pandemie wird sich bewusst ernährt. Obst und Gemüse waren stets die Treiber der Bio-Entwicklung. Bildquelle: Shutterstock.com Biomarkt weiter auf...

Den vollständigen Artikel lesen ...