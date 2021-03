Die Infineon-Aktie zählte seit dem Corona-Crash vor gut einem Jahr zu den Top-Performern im DAX. Vom Tief bei 10,13 Euro konnte der Titel knapp 265 Prozent an Wert zulegen. Am 1. März wurde mit 36,96 Euro ein neues Mehrjahreshoch markiert. Mit der allgemeinen Schwäche der Technologiewerte ging auch der Kurs des Chipriesen in die Knie. Doch nun bietet sich die Chance auf ein schnelles Comeback.Goldman Sachs ("Buy") war mit einem Kursziel von 42,30 Euro lange Zeit der Superbulle bei Infineon. Doch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...