München (ots) -- Bei CHECK24 mehr als 1.500 Tarife von über 300 Anbietern für DSL, Kabel & Glasfaser vergleichen- Persönliche Beratung zu Internettarifen - Anbieterwechsel senkt Preis für InternetzugangMünchen (ots) - CHECK24 ist das beste DSL-Vergleichsportal. Zu diesem Urteil kommt die Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien (DtGV) in ihrer aktuellen Untersuchung. Das Münchner Vergleichsportal erhält die Note 1,5 sowie eine Zielerreichung von 92,3 Prozent und lässt damit Wettbewerber wie Verivox oder Teltarif hinter sich.1)Die Gesamtwertung setzt sich zusammen aus den drei Teilkategorien "Tarifpreise" (40 Prozent), "Tarifsuche" sowie "Transparenz und Service" (jeweils 30 Prozent). CHECK24 überzeugt in allen drei Bereichen und schneidet in der Kategorie "Tarifsuche" zusätzlich zum Gesamtsieg am besten ab.Im Februar 2021 analysierten die Expert*innen der DtGV insgesamt fünf Vergleichsportale für DSL-Tarife anhand von drei Nutzungsszenarien (50, 100 und 250 MBit/s) in fünf Städten. Neben dem günstigsten Preis berücksichtigten sie, wie kundenorientiert und umfangreich die Suchoptionen und wie gut die Ergebnisse dargestellt sind. Außerdem floss in die Wertung ein, wie transparent die Vergleichsportale ihre Website gestalten und wie einfach Verbraucher*innen den gewünschten Tarif bestellen können.Bei CHECK24 mehr als 1.500 Tarife von über 300 Anbietern für DSL, Kabel und Glasfaser vergleichenCHECK24 hat die meisten Internetanbieter im Vergleich. Verbraucher*innen erhalten so einen umfassenden Überblick über gut 1.500 Tarife von mehr als 300 Anbietern für DSL, Kabel und Glasfaser - so finden sie den passenden Vertrag. Der Anbieterwechsel über CHECK24 ist für Kund*innen günstiger, schneller und einfacher.Persönliche Beratung zu Internettarifen - Anbieterwechsel senkt Preis für InternetzugangKund*innen, die Fragen zu ihrem Internettarif haben, erhalten bei CHECK24 eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Die spezialisierten Berater*innen sind an sieben Tagen die Woche erreichbar. Über das Vergleichsportal abgeschlossene Internetverträge sehen und verwalten Kund*innen im Haushaltscenter.Vergleichsportale fördern den Wettbewerb zwischen den Anbietern von Internettarifen. So sparten Verbraucher*innen durch den Wechsel innerhalb eines Jahres durchschnittlich 352 Euro. Das ergab eine repräsentative Studie der WIK-Consult, einer Tochter des Wissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK).2)1)Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien (DtGV): DSL-Vergleichsportale 2021, https://www.dtgv.de/tests/dsl-vergleichsportale-guenstige-internettarife-finden/ [8.3.2021]2)Quelle: WIK-Consult (https://www.wik.org/fileadmin/Studien/2018/2017_CHECK24.pdf)Pressekontakt:Edgar Kirk, Public Relations Manager,Tel. +49 89 2000 47 1175, edgar.kirk@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations,Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73164/4858606