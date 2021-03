Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat einen fulminanten Start in die neue Handelswoche erwischt. Nach einem ruhigen Auftakt drehte der DAX am Nachmittag auf und sprang bis auf ein neues Rekordhoch bei 14.402 Punkten. Am Ende lag er bei 14.381 Zählern, ein sattes Plus von 3,3 Prozent. Die Marktidee ist diesmal der TecDAX.