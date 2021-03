Der Aromen- und Duftstoffhersteller Symrise hofft auch in der Corona-Krise auf eine anhaltende Nachfrage und will 2021 aus eigener Kraft mehr erlösen. Die Umsätze sollen organisch um fünf bis sieben Prozent zulegen, wie das Unternehmen am Dienstag in Holzminden mitteilte. Die Marge des bereinigten Ergebnisses (Ebitda-Marge) wird dabei aber wohl stagnieren: Der Vorstandsvorsitzende Heinz Jürgen Bertram stellt für 2021 rund 21 Prozent in Aussicht, was ungefähr der Marge von 2020 entsprechen würde. ...

