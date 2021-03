Der Auftragseingang der S&T hat sich in den letzten Monaten beschleunigt, wie das IT-Unternehmen mitteilt. Den größten Zuschlag erhielt man Anfang 2021 von einer Medizintechnikfirma mit einem Volumen von über 62 Mio. Euro, so S&T. Ferner konnten in den vergangenen Monaten öffentliche Ausschreibungen von staatlichen oder staatsnahen Schieneninfrastrukturbetreibern in der Höhe von über 81 Mio. Euro gewonnen werden. Hervorgehoben wird hier seitens S&T die SDCZ (Tschechien) mit 25 Mio. Euro Auftragsvolumen und die LTG (Litauen) mit 16 Mio. Euro. Weitere Bahnprojekte konnten in Deutschland, Frankreich, dem Vereinigten Königreich und Spanien gewonnen werden. Sehr positiv habe sich auch der öffentliche Sektor mit 82 Mio. Euro an ...

