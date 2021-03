DJ MÄRKTE ASIEN/Schanghai nach Berg- und Talfahrt erneut sehr schwach

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Erneut starke Kursverluste am chinesischen Aktienmarkt haben am Dienstag das Geschehen in Ostasien dominiert. Insgesamt war die Tendenz uneinheitlich, wobei sich nach einem volatilen Verlauf die Stimmung im Späthandel wieder etwas eingetrübt hatte. Tendenziell verkauft wurden Technologieaktien. Diese hatten erneut bereits an der Wall Street stark unter Druck gestanden zugunsten von eher zyklischen Aktien angesichts der Spekulation auf eine Konjunkturerholung und vor dem Hintergrund weiter steigender US-Renditen.

In Schanghai war es für den Index nach dem 2,3-Prozent-Minus vom Vortag zunächst erneut steil um 1,7 Prozent abwärts gegangen, ehe laut Marktteilnehmern staatlich gestützte Fonds mit Käufen auf den Plan traten und den Index fast wieder ins Plus hievten. Im Schlussgeschäft fielen die Kurse dann aber wieder fast auf das Tagestief zurück. Der Chinext in Shenzhen, der vor allem Start-up-Unternehmen aus dem Technologiesektor abbildet, knickte erneut ein, diesmal um 3,5 Prozent. Parallel zum Schanghai-Composite bewegte sich der HSI in Hongkong, allerdings auf einem im Vergleich zum Vortag höheren Niveau.

Neben Schanghai gab nur der Kospi in Seoul (-0,7%) nach - bereits den vierten Tag in Folge. Dort bremsten laut Marktbeobachtern ebenfalls steigende Renditen die Kauflaune, die koreanische Zehnjahresrendite erreichte mit 2,04 Prozent das höchste Niveau im laufenden Jahr.

Tokio Tagessieger mit Rückenwind vom Yen

Auch in Tokio stiegen die Renditen. Der Nikkei-Index konnte sich trotzdem den Tagesschwankungen der Nachbarbörsen etwas entziehen und gewann 1,0 Prozent auf 29.028 Punkte, obwohl neue Konjunkturdaten wie das revidierte BIP im vierten Quartal 2020 oder die Ausgaben der privaten Haushalte im Januar eher enttäuschten. Rückenwind für japanische Aktien kam aber von der Währungsseite, denn der Dollar setzte seine Aufwertung im Tagesvergleich dynamisch fort. Der Yen ist mittlerweile so billig wie zuletzt im Juni 2020, was günstig für japanische Exportunternehmen ist.

In Sydney schloss der Index zwar ein halbes Prozent höher, wie am Vortag hatte es dort im Frühhandel aber noch deutlich besser ausgesehen. Dort wie auch an anderen Plätzen der Region habe die Schwäche der Technologieaktien bremsend gewirkt, hieß es. Aktien von Unternehmen aus dem Finanzsektor waren dagegen gesucht, weil ihnen das höhere Zinsniveau zugute kommt.

Panasonic von Zukauf gebremst

In Tokio stachen Panasonic mit einem Minus von 6,6 Prozent negativ heraus. Hintergrund war ein Bericht, wonach die Japaner 6,5 Milliarden Dollar ausgeben wollen für den Kauf des US-Softwareunternehmens Blue Yonder.

Tagessieger im australischen ASX-200 waren Vocus (+8,6%), befeuert von Übernahmeverhandlungen mit einem Konsortium unter Führung von Macquarie (+2,4%).

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.771,20 +0,47% +2,79% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 29.027,94 +0,99% +4,73% 07:00 Kospi (Seoul) 2.976,12 -0,67% +3,57% 07:00 Schanghai-Comp. 3.359,29 -1,82% -3,28% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.505,92 -0,12% +4,82% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.100,91 +0,97% +5,98% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.619,53 +0,48% -0,95% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:26 % YTD EUR/USD 1,1868 +0,2% 1,1848 1,1888 -2,8% EUR/JPY 129,39 +0,3% 129,06 128,92 +2,6% EUR/GBP 0,8563 -0,1% 0,8575 0,8606 -4,1% GBP/USD 1,3863 +0,3% 1,3817 1,3813 +1,4% USD/JPY 109,02 +0,1% 108,92 108,45 +5,6% USD/KRW 1140,18 -0,1% 1141,84 1133,00 +5,0% USD/CNY 6,5239 -0,0% 6,5261 6,5197 -0,0% USD/CNH 6,5362 -0,2% 6,5509 6,5346 +0,5% USD/HKD 7,7674 -0,0% 7,7684 7,7672 +0,2% AUD/USD 0,7667 +0,3% 0,7642 0,7683 -0,5% NZD/USD 0,7130 +0,2% 0,7113 0,7143 -0,8% Bitcoin BTC/USD 53.759,25 +4,2% 51.598,50 49.885,50 +85,1% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,69 65,05 -0,6% -0,36 +32,9% Brent/ICE 67,98 68,24 -0,4% -0,26 +31,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.694,22 1.684,50 +0,6% +9,72 -10,7% Silber (Spot) 25,39 25,13 +1,1% +0,27 -3,8% Platin (Spot) 1.151,48 1.140,00 +1,0% +11,48 +7,6% Kupfer-Future 4,03 4,10 -1,9% -0,08 +14,4% ===

