Der vom Umbau stark belastete Autozulieferer Continental peilt für 2021 einen Anstieg von Umsatz und Betriebsgewinn an. Bei einem Konzernumsatz in einer Spanne von 40,5 bis 42,5 Milliarden Euro werde mit einer bereinigten operativen Rendite zwischen fünf und sechs Prozent gerechnet, teilte der Dax-Konzern aus Hannover am Dienstag mit.

