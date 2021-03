Hannover (www.anleihencheck.de) - Belastet von den freundlichen Aktienmärkten ging es für Bundesanleihen zum Wochenstart bergab, so die Analysten der Nord LB.Der zunehmende Konjunkturoptimismus habe die Renditen der US-Anleihen weiter ansteigen lassen.Die deutsche Produktion sei im Januar überraschend deutlich zurückgegangen. Industrie, Bau und Energieversorger hätten zusammen 2,5% weniger hergestellt als im Vormonat, habe das Bundeswirtschaftsministerium mitgeteilt. Im Dezember sei die deutsche Wirtschaft noch mit +1,9% (rev.) den achten Monat in Folge gewachsen. Im Vergleich zum Januar 2020 habe die Produktion um 4,2% niedriger gelegen. Die Industrie habe die Erzeugung um 0,5% gedrosselt, beim Bau habe es u.a. wegen der ungünstigen Witterung ein Minus von 12,2% gegeben. Nur die Versorger hätten ein Plus von 0,6% geschafft. ...

