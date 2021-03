Der Nasdaq 100 erholt sich am Dienstag im vorbörslichen Handel und kann einen Teil der Wochenverluste ausgleichen. Die Anleger diskutieren weiterhin, ob viele Märkte nach den enormen Konjunkturspritzen zur Bekämpfung der Auswirkungen der Pandemie überkauft sind. Die Umschichtung von Wachstumswerten, wie z.B. Tech-Aktien, in Value und zyklische Segmente hat dazu geführt, dass der Future für die Nasdaq das Korrekturgebiet erreicht hat. An den Finanzmärkten spricht man von einer Korrektur, wenn der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...