Deutsche Exporte steigen im Januar wider Erwarten

Die deutsche Wirtschaft hat ihre Ausfuhren im Januar trotz der Corona-Krise gesteigert. Die Exporteure verkauften kalender- und saisonbereinigt 1,4 Prozent mehr im Ausland als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten dagegen ein Minus von 1,8 Prozent erwartet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Exporte um 8,0 Prozent niedriger.

Lkw-Maut-Fahrleistungsindex sinkt im Februar um 2,1 Prozent

Die Fahrleistung der mautpflichtigen Lkw mit mindestens vier Achsen auf Bundesautobahnen ist im Februar gegenüber dem Vormonat um 2,1 Prozent gefallen. Im Vorjahresvergleich ergab sich ein kalenderbereinigtes Minus von 2,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte.

Japans Wirtschaft wächst im vierten Quartal 2020 um 2,8 Prozent

Japans Wirtschaft ist im Schlussquartal des vergangenen Jahres etwas schwächer gewachsen als zunächst in Aussicht gestellt. Wie aus revidierten Daten der Regierung hervorgeht, lag das Wirtschaftswachstum der weltweit drittgrößten Volkswirtschaft hinter den USA und China bei 2,8 Prozent gegenüber dem Vorquartal. In den Mitte Februar vorläufig veröffentlichten Daten war ein Zuwachs von 3,0 Prozent veranschlagt worden.

Rabobank: PBoC wird deutlich restriktiver

Die People's Bank of Chinas (PBoC) strebt nach Einschätzung der Rabobank eine deutlich restriktivere Geldpolitik an. Die Analysten verweisen auf die Aussage des stellvertretenden PBoC-Gouverneurs Chen Yulu, wonach die Zentralbank das Wachstum von Geldmenge und der Gesamtfinanzierung der Realwirtschaft (Total Social Financing) auf Höhe des nominalen Wirtschaftswachstums halten wolle.

Deutsche Bank: BoE bereitet sich auf alles vor

Die Bank of England (BoE) hält sich nach Einschätzung der Deutschen Bank für die nächsten Monate alle Optionen offen. Analyst Jim Read weist darauf hin, dass BoE-Gouverneur Andrew Bailey am Montag gesagt habe, dass sich die BoE auf die Verhängung negativer Zinsen für den Fall vorbereite, dass die Erholung zu schwach ausfallen sollte. Andererseits habe Bailey aber auch auf Vorbereitungen für eine Straffung für den Fall verwiesen, dass stark steigende Ausgaben den Inflationsdruck erhöhen sollten.

Millionen Vollzeitbeschäftigte nur bei unter 1.100 Euro Rente

Fast ein Drittel der Vollzeitbeschäftigten in Deutschland kommt nach 45 Berufsjahren auf eine Rente von weniger als 1.100 Euro netto. Wie die Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion mitteilte, erzielten rund 6,3 Millionen Vollzeitarbeitnehmer im Jahr 2019 einen Bruttomonatslohn von unter 2.650 Euro. Dies führe nach 45 Arbeitsjahren zu einer Bruttorente in Höhe von unter 1.200 Euro, heißt es in der Antwort, die den Zeitungen der Funke Mediengruppe vorlag.

EU-Bericht: Deutschland ist "Hauptziel russischer Desinformation"

Russland betreibt nach einem EU-Bericht eine systematische und umfassende Desinformationskampagne gegen Deutschland. "Kein anderer EU-Mitgliedstaat wird so heftig durch Desinformation angegriffen wie Deutschland", heißt es dem Bericht einer Task Force des Auswärtigen Dienstes der EU, aus dem die Zeitungen der Funke Mediengruppe zitieren. Demnach haben die EU-Experten seit 2015 über 700 Fälle gezielter Desinformation aus Russland registriert, die Deutschland betrafen

Ausgangssperre in den Niederlanden bis Ende März verlängert

Die niederländische Regierung hat die umstrittene nächtliche Ausgangssperre in der Corona-Pandemie bis 31. März verlängert. Ausnahmen gelten für die vorgezogene Parlamentswahl nächste Woche, wie Regierungschef Mark Rutte in Den Haag erklärte. Das Ausgangsverbot gilt von 21.00 bis 04.30 Uhr und sollte eigentlich am 15. März enden.

Hunderttausende Venezolaner erhalten in den USA Anspruch auf Schutzstatus

Hunderttausende Venezolaner erhalten in den USA Anspruch auf einen vorübergehenden Schutzstatus. Die Regierung von US-Präsident Joe Biden kündigte an, den südamerikanischen Krisenstaat auf die Liste jener Länder zu setzen, deren Bürger in den USA grundsätzlich Anrecht auf einen solchen Schutzstatus haben. Nach Angaben eines Regierungsvertreters kommen für einen Antrag "geschätzt mehr als 300.000 Menschen" infrage.

Oberstes Gericht hebt Urteile gegen Brasiliens Ex-Staatschef Lula auf

Brasiliens Oberstes Gericht hat die Korruptionsurteile gegen den ehemaligen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva aufgehoben. Richter Edson Fachin kassierte alle vier Verurteilungen gegen den 75-Jährigen, der damit möglicherweise bei der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr antreten könnte. Die Fälle müssen nun von einem Bundesgericht neu aufgerollt werden.

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Ausgaben privater Haushalte Jan -6,1% (PROGNOSE: -2,2%) gg Vorjahr

Japan/Ausgaben Arbeitnehmer-Haushalte Jan -4,1% gg Vorjahr

Japan/Konsumneigung Jan 77,5%

Japan/Konsumneigung Jan -1,4 Pkt gg Vorjahr

