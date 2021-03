WTI hat zum Wochenauftakt ein neues Jahreshoch geschrieben und dann passierte, was so oft passiert. Die Folgekäufe blieben aus und die Kurse fielen. Bleibt es dabei, öffnet sich die kurzfristige Chance für einen regressiven Trade. Doch auch Schnäppchenjäger sind gefragt. Denn vielleicht kann man Öl für lange Zeit nicht wieder so günstig kaufen. Die wichtigsten Fakten erfahren Sie hier in Schrift und Bild sowie in der Live-Analyse mit dem Marktexperten ...

