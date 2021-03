Ohne klare Richtung haben sich die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost am Dienstag präsentiert.Tokio / Hongkong / Shanghai - Ohne klare Richtung haben sich die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost am Dienstag präsentiert. Während es in Japan zu überwiegend steigenden Notierungen kam, verbuchten die Handelsplätze in Festland-China deutliche Verluste. Wie auch an anderen Weltbörsen sei das Geschehen an den asiatischen Märkten von Umschichtungen geprägt gewesen, hiess es.

Den vollständigen Artikel lesen ...