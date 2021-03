München (ots) -- "Love Island" erzielt zur Primetime 7,4 % MA (14-49 J.) und 17,8 % MA (14-29 J.)- "Die Geissens" punkten ab 22:35 Uhr mit 8,1 % MA (14-49 J.) und 14,6% MA (14-29 J.)- RTLZWEI-Tagesmarktanteil: 5,5 %München (ots) - Am gestrigen Montagabend zogen zum fünften Mal die Islanderinnen und Islander in die Liebes-Villa ein - diesmal auf Teneriffa. Der Start der ersten Frühjahrsstaffel von "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" erzielte mit 7,4 % MA bei den 14-49-Jährigen und 17,8 % MA bei der jungen Zielgruppe (14-29 Jahre) starke Werte. Bis zu 1,13 Mio. Zuschauer gesamt verfolgten die erste Paarungszeremonie, durch die Moderatorin Jana Ina Zarrella führte.Um 21:35 Uhr erreichte eine neue Folge "Die Geissens" mit 6,7 % MA in der werberelevanten Zielgruppe (14-49 Jahre) und 12,9 % MA beim jungen Publikum (14-29 Jahre) ebenfalls gute Quoten. Bis zu 1,06 Mio Zuschauer gesamt verfolgten, wie die "Indigo Star" in See stach. Die um 22:35 Uhr folgende Episode von "Die Geissens" steigerte sich schließlich auf 8,1 % MA in der werberelevanten Zielgruppe (14-49 Jahre) und 14,6 % MA in der jungen Zielgruppe (14-29 Jahre).Insgesamt erzielte RTLZWEI einen Tagesmarktanteil von 5,5 %.Pressekontakt:RTLZWEIProgrammkommunikation089 - 64185 6900kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/4858729