Chinas neueste Zahlen sind ermutigend. Die von der chinesischen Zollbehörde veröffentlichten Handelszahlen waren alles andere als schwach. Die Exporte sind im Januar und Februar um mehr als 60 Prozent gestiegen und bei den Importen gibt es ein Plus von gut 22 Prozent, dies alles im Vergleich zum Vorjahr. Wenn man nicht diese Lockdown-Zeit als Vergleich nimmt, sondern die Zahlen aus 2019, so sind es trotzdem starke Zahlen. Beim Kupfer hat China in den ersten zwei Monaten dieses Jahres immerhin ...

