Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zum Beginn der neuen Wochen überwog bei EWU-Kerntiteln das Verkaufsinteresse der Marktteilnehmer, so die Analysten der Helaba.Am Nachmittag sei der Fokus auf die wöchentlichen Bondkäufe der Notenbanken gerichtet gewesen. Die EZB habe im PEPP mit rund 12 Mrd. EUR etwa so viel wie in der Vorwoche gekauft und damit keine Eile signalisiert, um eventuell dem Renditeanstieg entgegenwirken zu wollen. Der Pessimismus in Bezug auf Treasury Notes sei auch gestern zu beobachten gewesen. Die 10J-Rendite in Übersee habe gestern mit 1,61% den höchsten Stand seit Mitte Februar letzten Jahres markiert. Dementsprechend dürfte FED-Chef Powell weiterhin bemüht sein, die Glaubwürdigkeit der expansiven Geldpolitik zu untermauern. ...

