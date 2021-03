Laut Raiffeisen-Research-Analysten entsprach das Q4-Ergebnis der Vienna Insurance Group weitgehend den Erwartungen. Das Q4-Vorsteuerergebnis lag bei 80 Mio. Euro und entsprach somit genau den Konsens-Schätzungen. Eine bessere Schaden-Kosten-Quote (91,7 %) in Q4 habe das deutlich unter den Erwartungen liegende Kapitalanlageergebnis kompensieren können, so die Analysten. Das Unternehmen kündigte eine Dividende von 0,75 Euro pro Aktie an, die unter der des letzten Jahres und auch unter den Konsensschätzungen von ca. 1 Euro pro Aktie liegt (GJ 19: 1,15 Euro). Insgesamt sehen die Analysten das Ergebnis als "neutral" an. "Die niedrigere Dividende kann als negativ empfunden werden, entspricht aber der vom Unternehmen angestrebten Ausschüttungsquote von 30-50 % ...

