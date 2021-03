Auch der Sportwagen-Hersteller fokussiert sich auf Elektromobilität: Der Hypercar-Hersteller Rimac soll bereits an einem Projekt für Porsche arbeiten. Porsche investiert weiter in Rimac. Der Anteil wächst von 15 auf 24 Prozent und kostet 70 Millionen Euro. Den kroatischen E-Sportwagen-Entwickler kennt man für seine zwei vollelektrischen "Hypercars": Concept_One und C_Two. Weniger bekannt ist seine erfolgreiche Arbeit als Zulieferer. So hat Rimac etwa die Batterie und das Infotainment-System für den Aston Martin Valkyrie entwickelt, sowie ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...