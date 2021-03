86 % von Entwicklung überzeugt & hohe Social-Media-Präsenz Befragung: 86 % der Krypto-Interessierten am 08. März von IOTA überzeugt Im Falle von Bitcoin sind es 82 % Aktive Community: 2.076 Tweets pro Tag zum Thema IOTA Im Verhältnis zur Marktkapitalisierung bei IOTA deutlich höhere Social-Media-Präsenz als bei Bitcoin & Co. Nachfrage-Hoch in Deutschland Mitte Februar Großteil der Krypto-Bestände in den Händen weniger Die Kryptowährung der IOTA-Stiftung mit Sitz in Berlin sorgt für Furore, und ist ...

