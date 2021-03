Athos Immobilien will, aufgrund des erfreulichen Betriebsergebnisses, für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividende in Höhe von 0,80 Euro sowie eine zusätzliche Sonderdividende in Höhe von 0,60 Euro je dividendenberechtigter Aktie ausschütten. Die Zahlen für 2020 werden am 23. März veröffentlicht. Die ordentliche Hauptversammlung soll am 10. Juni 2021 stattfinden.

