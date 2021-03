Berlin (ots) - So vielfältig wie das Leben ist auch CityChair. Welches Modell das richtige ist, hängt von den jeweiligen Anforderungen und Interessen ab. Mit seinen Modellen deckt der Online-Händler die Bedürfnisse seiner Kunden bestens ab: vom exklusiven ComfortChair bis hin zum smarten Whill C.Exklusiv bei CityChair - die ComfortClassHochwertig, komfortabel, zuverlässig und cool im Design: Der ComfortChair ist sowohl in der Stadt als auch beim Ausflug ins Grüne ein idealer Begleiter. Unbefestigte Wege meistert der elektrische Rollstuhl ebenso problemlos wie Steigungen oder Ecken. Der ComfortChair steht wie kaum ein anderes Elektromobil für Unabhängigkeit und Lebenslust. Die leistungsstarke Ionenbatterie garantiert eine Reichweite bis zu 24 Kilometer. Ergonomische Details wie die schwenkbare und in der Länge verstellbare Joystickhalterung sorgen für Komfort und Sicherheit. Der ComfortChair wird exklusiv bei CityChair angeboten.Das leichteste faltbare Elektromobil der WeltMit nur 21,5 Kilogramm inklusive Batterie ist der teilbare zweiteilige MovingStar das leichteste faltbare Elektromobil der Welt. Das E-Mobil lässt sich mit wenigen Handgriffen schnell zusammenfalten. Aufgrund seiner schlanken Maße benötigt er nur wenig Platz, was den MovingStar zum idealen Begleiter auf Reisen macht. Im alltäglichen Einsatz überzeugt das schnittige Elektromobil. Der leichtgängige Joystick kann wahlweise auf der linken oder rechten Armlehne angebracht werden. Das abnehmbare Sitzpolster erleichtert die Reinigung. Der MovingStar eignet sich insbesondere für Menschen, die gerne unterwegs sind und jederzeit flexibel sein möchten.Das Smart-MobilErst in die Natur, dann ins Museum, anschließend ins Café und danach in den Supermarkt: Der geländegängige Whill C macht jede Bewegung mit. Mühelos manövriert das futuristische E-Mobil auf engstem Raum und lässt sich leicht in die gewünschte Position bringen. Das Designer-Elektromobil ist in sechs Farben erhältlich. Sitz, Lehne und Steuerknopf können individuell angepasst werden. Auf Wunsch wird der Whill C sogar zum Smart-Mobil. Per Smartphone lässt sich der Whill C über Bluetooth komfortabel bedienen. Über eine App lässt sich etwa die Geschwindigkeit steuern. Praktisch ist auch die digitale Sprachanweisung, die zum Beispiel vor starkem Gefälle warnt.Der Shopping-Star - ab Mai erhältlichMit dem leichten E-Scooter TravelBuddy pro geht es auf Shopping-Tour. Im Fußbereich bietet das moderne Elektro-Dreirad extra viel Stauraum für Einkäufe oder sonstige Dinge, die transportiert werden müssen. Der gesamte E-Scooter wiegt inklusive Akku nur 24 Kilogramm und kann ohne Werkzeuge schnell in drei handliche Teile zerlegt werden. So lässt sich der E-Scooter problemlos im Kofferraum oder im Handgepäck verstauen und am Zielort wieder aufbauen. Im Rahmen integrierte Magnete vereinfachen die Montage des TravelBuddys pro. Der E-Scooter ist für ein maximales Nutzergewicht von 110 Kilogramm geeignet. Die Batterie lässt sich mit einem Handgriff entnehmen und separat an jeder Steckdose aufladen. Die Reichweite liegt bei bis zu 13 Kilometern. Der TravelBuddy pro ist ab Mai bei CityChair erhältlich.Weitere Informationen unter www.citychair.de.Über CityChairCityChair vertreibt modernste Elektromobile und E-Scooter für den täglichen Gebrauch. Das Unternehmen wurde 2020 in Berlin gegründet. Als Fachhändler denkt CityChair Mobilität neu. Überzeugt davon, dass mehr Mobilität mehr Lebensqualität bedeutet, hat sich CityChair auf leichte, platzsparende Elektromobile spezialisiert. Das Augenmerk liegt neben der Bedienfreundlichkeit auf dem hochwertigen Design aller angebotenen Modelle.Pressekontakt:Steffen SchlanstedtTel.: 0201/29881-21ssc@vom-stein-pr.devom stein. agentur für public relations gmbhHufergasse 1345239 Essenwww.vom-stein-pr.deOriginal-Content von: CityChair, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152541/4858911