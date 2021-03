Erst am Morgen konnte sich der Eurokurs stabilisieren, nachdem er in der vergangenen Nacht zeitweise bis auf 1,1836 Dollar gefallen war.Frankfurt - Der Euro hat sich am Dienstag ein wenig von seinen jüngsten Verlusten erholt. Die Gemeinschaftswährung kostet im Vormittagshandel 1,1898 US-Dollar. In der Nacht hatte der Euro rund einen halben Cent niedriger notiert. Zum Franken überwindet der Euro am Vormittag die Schwelle von 1,11 Franken klar und steigt auf 1,1115. Das USD/CHF-Währungspaar kostet derweil mit 0...

Den vollständigen Artikel lesen ...