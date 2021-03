Linz (www.anleihencheck.de) - Die aktuelle Inflation in Russland liegt bei 5,7% und damit über den Erwartungen der Zentralbank, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Diese sehe noch keinen Handlungsbedarf, die Leitzinsen zu erhöhen, weil die Preissteigerungen dem Lockdown zuzurechnen seien. Höhere Zinsen könnten den Russischen Rubel (RUB) aus der Seitwärtsbewegung 88,00 bis 92,00 bringen. Die Sanktionspolitik der USA und EU laste schwer auf Russland. Nicht einmal der Ölpreisanstieg auf über 70 USD/Barrel, ausgelöst durch einen Drohnenangriff auf ein Öllager in Saudi-Arabien, habe EUR/RUB-Kurse unter 88,00 gebracht. Erst wenn diese Marke nachhaltig gebrochen sei, werde der Weg Richtung 85,00 frei. (09.03.2021/alc/a/a) ...

