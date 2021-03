Munsbach (www.fondscheck.de) - Im Februar verursachten die Erwartungen einer schnellen Erholung nach der Pandemie einen weltweiten Anstieg der langfristigen Renditen, so die Experten von ETHENEA im Kommentar zum HESPER FUND - Global Solutions (ISIN LU1931802216/ WKN nicht bekannt).Der Ausverkauf von Staatsanleihen habe die US-Renditen zunächst schnell von 1,15% auf 1,6% steigen und dann wieder auf 1,4% zurückkommen lassen. Die Renditen von Staatsanleihen im Vereinigten Königreich und in der Eurozone hätten sogar noch weiter angezogen. Das lange Ende der deutschen Renditekurve habe sich ebenfalls in den positiven Bereich bewegt. Trotz der Zusicherungen sowohl von Christine Lagarde als auch von Jerome Powell, dass die Zentralbanken die Situation genau beobachten würden, habe man zeitweise Erholungserwartungen gemischt mit Ängsten und Befürchtungen bezüglich der Inflation gesehen. ...

