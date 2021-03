Die Aktie von Barclays hat seit der Empfehlung Anfang Februar bereits mehr als ein Fünftel zugelegt. Positive Prognosen zum Fortschritt der Corona-Impfungen und die allgemeine Rallye an den Märkten machen Hoffnung, dass auch der Aufwärtstrend bei der Aktie von Barclays vor einer Fortsetzung steht.Als zyklischer Wert sollte die Aktie weiter von der weltweiten Rotation in bisher weniger beachtete Branchen profitieren. Viele in den letzten Jahren gehypte Titel sind mittlerweile sehr teuer. Anders als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...