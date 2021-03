FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 09.03.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 46 (45) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 700 (630) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG RAISES GAMESYS PRICE TARGET TO 1700 (1550) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 500 (475) PENCE - 'SELL' - BERNSTEIN CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 6400 (6800) P - MARKET-PERFORM - CREDIT SUISSE RAISES ITV PRICE TARGET TO 135 (109) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 365 (355) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES MEGGITT PRICE TARGET TO 380 (340) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 637 (540) PENCE - 'UNDERPERFORM' - GOLDMAN CUTS AVAST PRICE TARGET TO 600 (650) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BARRATT DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 775 (756) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 3677 (3433) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 6110 (6037) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES COUNTRYSIDE PROPERTIES PRICE TARGET TO 584 (528) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 358 (319) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES FORTERRA PLC PRICE TARGET TO 257 (247) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES GAMES WORKSHOP GROUP TARGET TO 12450 (12400) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES IBSTOCK PRICE TARGET TO 222 (183) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 3474 (3326) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES POLYPIPE PRICE TARGET TO 731 (715) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1750 (1450) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES REDROW PRICE TARGET TO 715 (665) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SIG PRICE TARGET TO 37.60 (31.40) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES SYNTHOMER PRICE TARGET TO 565 (545) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ABCAM PRICE TARGET TO 1300 (1400) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 605 (670) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS CLARKSON PRICE TARGET TO 2756 (2960) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 793 (799) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 190 (180) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ULTRA ELECTRONICS TO 'OVERW.' (NEUTRAL) - TARGET 2350 (2300) P - LIBERUM RAISES KELLER GROUP PRICE TARGET TO 1070 (900) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RESUMES CARD FACTORY WITH 'BUY' - TARGET 100 PENCE - MORGAN STANLEY INITIATES COMPUTACENTER WITH 'EQUAL-WEIGHT' - TARGET 2300 PENCE - MORGAN STANLEY INITIATES SOFTCAT WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 1750 PENCE - MORGAN STANLEY RAISES SCHRODERS TARGET TO 3660 (3580) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - PEEL HUNT RAISES HEADLAM GROUP PRICE TARGET TO 460 (440) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT RAISES KELLER GROUP PRICE TARGET TO 950 (910) PENCE - 'BUY' - RPT/GOLDMAN RAISES TI FLUIDS PRICE TARGET TO 262 (243) PENCE - 'NEUTRAL' - RPT/RBC RAISES RHI MAGNESITA PRICE TARGET TO 5200 (4900) PENCE - 'OUTPERFORM' - SOCGEN CUTS PEARSON TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 865 (650) PENCE - UBS RAISES DS SMITH PRICE TARGET TO 395 (391) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 760 (730) PENCE - 'SELL'



