Mainz (ots) - Woche 11/21Samstag, 13.03.Bitte Programmergänzung beachten:4.45 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenJack the RipperGroßbritannien 2019Sonntag, 14.03.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:5.45 heute-show"ZDF-History: Albert Speer und der Traum von Hollywood" um 6.00 Uhr entfällt6.15 ZDF-HistoryFreude am Töten? - Streitfall WehrmachtDeutschland 2011(weiterer Ablauf ab 6.45 Uhr wie vorgesehen)Montag, 15.03.Bitte Programmänderung beachten:13.45 Terra XMord am Hof des PharaoDie Verschwörung um Ramses III.Deutschland 2013"ZDF-History: Alexander der Große - Der Superstar der Antike" entfällt(weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen)Dienstag, 16.03.Bitte Programmänderung beachten:7.00 Ermittler!DNA lügt nichtDeutschland 2018"ZDF-History: Margot Honecker - Die Bilanz" entfällt(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)Mittwoch, 17.03.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten:7.00 Der Milliardenbetrug des Bernie MadoffFrankreich 2018"Die Ticketdealer - Miese Tricks bei Viagogo" entfällt "Ermittler! - Letzte Begegnung" um 7.30 Uhr entfällt8.00 Lincolns letzter Tag - Präsidentenmord in WashingtonUSA 20178.43 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress(weiterer Ablauf ab 8.45 Uhr wie vorgesehen)Donnerstag, 18.03.Bitte Programmänderung beachten:16.00 Russlands Fightclubs - Mit Fäusten aus der ArmutGroßbritannien 2020"Das überwachte Volk - Chinas Sozialkredit-System" entfällt(weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4858999