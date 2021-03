Unterföhring (ots) - SAT.1 setzt im Frühjahr stärker auf Eigenproduktionen und zeigt zusätzlich am Dienstagabend hochwertig produzierte Factual-Formate. Mark Land, stellvertretender SAT.1-Senderchef: "Unsere Zuschauer:innen lieben Fernsehen am buchstäblichen Puls des Lebens. Das zeigt uns nicht zuletzt der Erfolg unserer Doku-Reihen 'Lebensretter hautnah' oder '112 - Notruf Deutschland'. Fortan werden wir unsere Alltags-Helden dienstags in der Prime Time feiern und diese 'Blaulicht'-Programmfarbe an unserem neuen, zusätzlichen Abend für Eigenproduktionen verankern. Damit bieten wir in SAT.1 noch mehr emotionales, packendes und lebensnahes Factual-Programm aus eigener Schmiede." Ab 27. April 2021 sehen die Zuschauer:innen dienstags um 20:15 Uhr sechs neue Folgen der Doku-Serie "112 - Notruf Deutschland", die in der ersten Staffel mit Bestwerten von bis zu 9,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern punktete. Bis dahin zeigt SAT.1 bereits ab 30. März das Joyn Original "Claudias House of Love" mit "Promis unter Palmen"-Star Claudia Obert am neuen Dienstagabend.



Die Erstausstrahlungen der US-Serien bündelt SAT.1 ab April am "Super-Serien-Donnerstag". Mit den neuen Folgen "Navy CIS" (Staffel 18), "Navy CIS: L.A." (Staffel 11 + 12) und "FBI" (Staffel 2) gibt es ab 1. April 2021 vier Stunden geballte Serien-Power - donnerstags ab 20:15 Uhr als Deutschland-Premiere.Am 12. April 2021 geht dann, wie bereits angekündigt, die Erfolgs-Reality-Show "Promis unter Palmen" am neuen Montagabend in die zweite Staffel. Mark Land: "Mit ,Promis unter Palmen' wird SAT.1 zum Wochenstart lauter. Die Zuschauer:innen können sich auf actionreiche Spiele und jede Menge Spaß unter thailändischer Sonne freuen. Sinnlich bleibt es am Mittwoch: Der Abend ist weiterhin für unsere starken Marken wie ,Das große Promibacken', ,The Taste' oder ,Hochzeit auf den ersten Blick' reserviert. Allein in der ersten Wochenhälfte bieten wir also ab April an jedem Abend erstklassigen eigenproduzierten Content. Hinzu kommt der Fun-Freitag mit der neuen Staffel von ,Luke! Die Schule und ich' ab 19. März 2021 sowie aktuell großes Family-Entertainment mit ,The Voice Kids' am Samstag."



Basis: Marktstandard TV; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence; Erstellt: 09.03.2021



