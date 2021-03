FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Adidas vor dem Kapitalmarkttag von 322 auf 317 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Jürgen Kolb bleibt in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick optimistisch, dass die Herzogenauracher eine überzeugende Strategie für nachhaltiges Umsatzwachstum vorlegen./ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1EWWW0

