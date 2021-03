DAX trotzt der Pandemie Gestern, am 08.03.2021, noch mitten in der Corona-Pandemie, erreichte der DAX ein neues Allzeithoch bei 14.402 Punkten. Wie kam dies zustande und vor allem wie geht es nun weiter? Der Sprung des deutschen Leitindex von mehr als drei Prozent am Vortag, lässt Anleger an der Börse hoffen. Es ist ein deutliches Umdenken zu spüren. Während in der Pandemie noch vor allem Tech-Aktien zu den großen Profiteuren zählten, dürfen nun die "klassischen" Wirtschaftssektoren auf eine Erholung ...

