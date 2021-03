Köln (ots) -- TVNOW mit 5,39 Mio. Unique User und 40,13 Mio. Visits stärkster deutscher Streamingdienst- VOX.de erzielt mit 2,29 Mio. Unique User Alltime-High- RTL.de erreicht 19,70 Mio. Unique User und 113,29 Mio. Visits- ntv stärkstes Digital-Angebot mit 22,89 Mio. Unique User und 266,58 Mio. VisitsKöln (ots) - Im Februar erzielt die Mediengruppe RTL mit ihrem Digital Portfolio 477,50 Millionen Visits und 36,66 Millionen Unique User. Beide Werte bedeuten die jeweils besten Werte für die Mediengruppe RTL für den Kurz-Monat. Der neue Bestwert von 38,6 Mio. Fans und Follower baut die Position als nachgefragtestes Medienhaus im Bereich Social Media in Deutschland aus.+++TV NOW weiter auf Wachstumskurs+++Herausragende 5,39 Mio. Unique User bei 40,13 Millionen Visits nutzten den Streaming Service der Mediengruppe RTL. Beide Werte bedeuten den besten Februarwert jemals und den jeweils zweitbesten Wert aller Zeiten. Der führende deutsche Streamingdienst im Markt erzielt außerdem ein neues All-Time High bei den gesehenen Minuten und den Sendungsstarts mit einem Plus von über 50 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Bei den meistgesehenen Formaten auf Sendungsbasis belegen die Top-Plätze hinter "Der Bachelor" die TVNOW Originals "Are you The One" und "CoupleChallenge".+++VOX.de mit Rekord+++Nachdem der Februar bereits ein absoluter Rekordmonat für TV war und Vox damit Platz 3 unter den Privat-Sendern beschert hat, erzielt die TV-Site VOX.de mit 2,29 Millionen Unique Usern ebenfalls einen Rekord. Treiber dieser positiven Entwicklung mit 4,67 Mio. Visits waren Informationen und exklusive Storys zu erfolgreichen Sendungs- und Staffel-Neustarts wie beispielsweise das neue VOX-Format "Showtime of my Life - Stars gegen Krebs".+++News und Information bei ntv und RTL.de mit Februar-Rekorden+++Die Nachrichtenmarke ntv ist mit 266,68 Mio. Visits und 22,89 Mio. Unique Usern einmal mehr Reichweitenkönigin im Digital-Portfolio der Mediengruppe RTL. Weiter stark genutzt wird dabei wie auch bei RTL.de das Informationsangebot über die Corona-Pandemie. Das General Interest Angebot erzielt mit 19,70 Mio. Unique User und 113,29 Mio. Visits die besten Werte für Februar und den drittbesten Visitwert aller Zeiten. Das mitgemessene VIP.de sogar die zweitbesten Werte.Pressekontakt:Thomas BodemerUnternehmenskommunikation Mediengruppe RTL DeutschlandTelefon: +49 221-45 67 4314thomas.bodemer@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/4859081