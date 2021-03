Die weitere Erholung des Bitcoin-Kurses hat die Marktkapitalisierung der größten Kryptowährung jetzt zum zweiten Mal überhaupt über die Marke von einer Billion US-Dollar gehoben. In den vergangenen Tagen hat sich der Bitcoin offenbar von seiner heftigen Korrekturphase verabschiedet und ist am Dienstag wieder mehr als 54.000 Dollar wert. Nach dem bisherigen Allzeithoch von gut 58.000 Dollar Mitte Februar war es in den folgenden Tagen erst einmal steil bergab gegangen - der Bitcoin-Kurs fiel bis auf 43.000 Dollar. Seit Anfang März befindet sich der Kurs der Kryptowährung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...