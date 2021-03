Der Maschinenbauer Manz musste im Vorjahr pandemiebedingt Umsatzeinbußen in Kauf nehmen. Der Gewinn stieg jedoch. In diesem Jahr will das Unternehmen in den Wachstumsmarkt Energy Storage investieren. Die Manz AG, weltweit agierender Hightech-Maschinenbauer, hat ihre vorläufigen Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2020 veröffentlicht. Auch aufgrund der weltweiten Lockdown-Bestimmungen im Zuge der COVID-19-Pandemie reduzierte sich der Umsatz der Manz AG 2020 erwartungsgemäß um 10,5 % auf 236,8 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...