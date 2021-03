Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv E-Commerce ist Trumpf. Das sieht man auch im Bereich der Apotheken, z.B. bei Zur Rose. Das Schweizer Unternehmen ist Europas größte E-Commerce-Apotheke. Die Zahlen für 2020 waren stark. Das kommt auch bei großen US-Finanzinvestoren gut an. In der Sendung "Börsenplatz Zürich" analysiert Vivien Sparenberg von Vontobel jede Woche einen anderen Wert aus der Schweiz, den USA oder dem Blue-Chip-Sektor in Deutschland. Die Expertin zeigt, was aktuell wichtig ist und welche Perspektiven das besprochene Unternehmen hat.