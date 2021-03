Barcelona, Spanien (ots) -- Grifols erwirbt die restlichen 56% des Aktienkapitals des US-amerikanischen biopharmazeutischen Unternehmens GigaGen für 80 Millionen US-Dollar.- GigaGen widmet sich der Entdeckung und Entwicklung rekombinanter biotherapeutischer Produkte. Das Unternehmen arbeitet an dem weltweit ersten rekombinanten polyklonalen Immunglobulin.- GigaGen erhielt die FDA-Zulassung für seinen IND-Antrag für sein rekombinantes polyklonales Anti-SARS-CoV-2-Immunglobulin.- Grifols beschleunigt seine Innovationsanstrengungen, um seine Strategie des langfristigen Wachstums zu fördern und seinen Plan für eine nachhaltige Margenexpansion weiter umzusetzen.Barcelona, Spanien (ots) - Grifols schließt mit dem Erwerb der restlichen 56% des Aktienkapitals von GigaGen Inc. für 80 Millionen US-Dollar die Übernahme des Unternehmens ab. Grifols (MCE: GRF, MCE: GRF.P; NASDAQ: GRFS) ist ein globales Gesundheitsunternehmen mit einer mehr als 100-jährigen Erfolgsgeschichte, das sich der Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens der Menschen weltweit verschrieben hat.Das US-amerikanische Biotechnologie-Unternehmen GigaGen hat sich auf die frühe Entdeckung und Entwicklung von rekombinanten biotherapeutischen Medikamenten spezialisiert. Seine Forschung konzentriert sich auf die Entdeckung neuer biologischer Behandlungen: Diese basieren auf Antikörpern, die aus Millionen von Zellen des Immunsystems gewonnen werden, die von Spendern stammen.GigaGen führt derzeit mehrere eigene Forschungsprojekte durch, darunter die Entwicklung des weltweit ersten rekombinanten Immunglobulins und ein Portfolio von immunonkologischen Therapien.Für Grifols ist die Innovationsstrategie die tragende Säule für langfristiges und nachhaltiges Wachstum. Für Víctor Grífols Deu, Co-CEO von Grifols, heißt das: "Wir stärken weiterhin unsere Innovationsstrategie, indem wir in solide Projekte wie Alkahest und jetzt GigaGen investieren. Unser Ziel ist es, Patienten ein längeres und besseres Leben zu ermöglichen. Projekte wie diese unterstützen unsere langfristige Vision und haben ein hohes Potenzial, unser Unternehmenswachstum und unsere Geschäftsgrundlagen zu stärken."Die Vereinbarung folgt Grifols' F+E+i-Strategie eines integrierten Ansatz, der sowohl interne Projekte als auch von Investoren geleitete Initiativen umfasst, deren Forschung die Kernaktivitäten des Unternehmens ergänzt.GigaGen verfügt über eine breit gefächerte Pipeline an rekombinanten polyklonalen Antikörpern, darunter GIGA-2050, ein rekombinantes Hyperimmun-Immunglobulin zur Behandlung von COVID-19. Dieses wird voraussichtlich im Frühjahr 2021 in einer Phase-1-Studie in den USA untersucht werden, nachdem die US-Arzneimittelbehörde FDA kürzlich den Zulassungsantrag (IND) genehmigt hat. Die Studie, die die erste Studie am Menschen mit rekombinanten hyperimmunen Immunglobulinen sein wird, wird die Sicherheit und Verträglichkeit einer Einzeldosis von GIGA-2050 bei bis zu 18 hospitalisierten Patienten mit bestätigter COVID-19 untersuchen.GIGA-2050 besteht aus mehr als 12.000 Antikörpern, die aus dem Rekonvaleszenzblut von 16 außergewöhnlichen Respondern von COVID-19 gewonnen wurden, und umfasst eine Vielzahl von Antikörpern gegen das Coronavirus. GIGA-2050 hat eine starke Bindungsaktivität gegen natürliche SARS-CoV-2-Varianten, einschließlich der Varianten, die kürzlich in mehreren Regionen weltweit aufgetaucht sind.Die aus der Studie gewonnenen Informationen werden auch genutzt, um die Sicherheit der proprietären Plattformtechnologie zur Herstellung spezifischer rekombinanter polyklonaler Immunglobuline für Infektionskrankheiten zu demonstrieren. Diese können schnell für die Behandlung von neu auftretenden Krankheitserregern, bei denen neutralisierende Antikörper gebildet werden, entwickelt werden.José Terencio, Grifols' Vice-President of Innovation, ist sicher: "Die Fortschritte, die GigaGen macht, um die Entwicklung der nächsten Generation von Antikörper-Medikamenten anzutreiben, einschließlich des weltweit ersten rekombinanten Immunglobulins, wird unsere Innovationsbemühungen verstärken, die auf die Behandlung von Krankheiten jenseits der aus Plasma gewonnenen Therapien abzielen."Nach Abschluss der Transaktion kontrolliert Grifols GigaGen zu nun 100%. Grifols erwarb im Juli 2017 einen 44-prozentigen Anteil an GigaGen für 35 Millionen US-Dollar über Grifols Innovation and New Technology (GIANT), das die Investitionen der Gruppe in F+E+i-Unternehmen und andere damit verbundene Projekte lenkt.Grifols wird die Transaktion mit eigenen Mitteln finanzieren, ohne dass Schulden aufgenommen werden müssen. Die Hälfte des Übernahmepreises wird bei Abschluss der Transaktion gezahlt werden und der Restbetrag ein Jahr später.Grifols beauftragte für diese Transaktion die Anwaltskanzleien Osborne Clarke und Proskauer.GigaGen: F+E fokussiert auf die Entwicklung des weltweit ersten rekombinanten polyklonalen ImmunglobulinsGigaGen hat seinen Hauptsitz in San Francisco (Kalifornien, USA) und entwickelt transformative Antikörper-Medikamente gegen Immunschwäche, Infektionskrankheiten und Checkpoint-resistente Krebsarten, indem es branchenführende Einzelzell-Technologien einsetzt. GigaGens neuartige Technologieplattformen erfassen und rekonstruieren auf einzigartige Weise komplette Immunrepertoires als funktionale Antikörperbibliotheken. Dieser Ansatz hat die Entwicklung von erstklassigen rekombinanten polyklonalen Antikörpertherapien zur Behandlung von Infektionskrankheiten ermöglicht, einschließlich GigaGens Hauptprodukt GIGA-2050 für COVID-19, das mehr als 12.000 Antikörper gegen Koronaviren enthält.GigaGens führendes onkologisches Produkt, GIGA-564, ist ein monoklonaler Anti-CTLA-4-Antikörper, der durch einen einzigartigen Wirkmechanismus eine verbesserte Anti-Tumor-Wirksamkeit in vivo gezeigt hat. GigaGen nutzt seine proprietären Technologieplattformen für die weitere Entdeckung neuartiger rekombinanter polyklonaler Medikamente und monoklonaler Antikörper zur Behandlung lebensbedrohlicher Krankheiten.Über GrifolsGrifols ist ein globales Healthcare-Unternehmen, das 1909 in Barcelona gegründet wurde und sich für die Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens von Menschen auf der ganzen Welt einsetzt. Seine vier Geschäftsbereiche - Bioscience, Diagnostic, Hospital und Bio Supplies - entwickeln, produzieren und vermarkten innovative Lösungen und Dienstleistungen, die in mehr als 100 Ländern verkauft werden.Als Pionier in der Plasmabranche betreibt Grifols ein wachsendes Netzwerk von Spendezentren weltweit. Es verarbeitet gesammeltes Plasma in unentbehrliche Medikamente zur Behandlung seltener, chronischer und manchmal lebensbedrohlicher Krankheiten. Als anerkannter Marktführer in der Transfusionsmedizin bietet Grifols auch ein umfassendes Portfolio an Lösungen, die die Sicherheit von der Spende bis zur Transfusion erhöhen. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Geräte, Informationen und Dienstleistungen, die es Krankenhäusern, Apotheken und medizinischem Fachpersonal ermöglichen, effizient eine fachkundige medizinische Versorgung zu leisten.Grifols, mit fast 24.000 Mitarbeitern in 30 Ländern, hat sich einem nachhaltigen Geschäftsmodell verschrieben, das den Standard für kontinuierliche Innovation, Qualität, Sicherheit und ethische Führung setzt.Im Jahr 2020 belief sich der sozio-ökonomische Effekt von Grifols in seinen Kerngeschäftsländern auf 7,5 Milliarden Euro. Das Unternehmen schuf außerdem 140.000 Arbeitsplätze, einschließlich indirekter und induzierter Arbeitsplätze.Die Klasse-A-Aktien des Unternehmens sind an der spanischen Börse notiert, wo sie Teil des Ibex-35 sind (MCE:GRF). Die stimmrechtslosen Aktien der Klasse B von Grifols sind am Mercado Continuo (MCE:GRF.P) und über ADRs an der US-amerikanischen NASDAQ (NASDAQ:GRFS) notiert.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Grifols.com (https://www.grifols.com/es/home)Pressekontakt:Investor Relations:inversores@grifols.cominvestors@grifols.comTel. +34 93 571 02 21Medienkontakte:Duomo Comunicación - Grifols PressestelleRaquel LumbrerasRaquel_lumbreras@duomocomunicacion.comBorja GómezBorja_gomez@duomocomunicacion.comTel. +34 91 311 92 89 - 91 311 92 90Grifols UnternehmenskommunikationBrad PickBrad.pick@grifols.comGrifols Pressestelle DeutschlandRüdiger Litzbalitzba@delta-communications.deTel. +49 6172 265 97 12Original-Content von: Grifols, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62216/4859200