NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens Energy von 28 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Markt unterschätze das Ertragspotenzial der Aktie erheblich, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verwies auf die Wasserstoffsparte und die deutlich gestiegene Bewertung der Gas- und Energieaktivitäten. Die Kapitalmarktveranstaltung am 19. März dürfte das Potenzial des Wasserstoffgeschäfts in den Fokus rücken und der Aktie des Energiekonzerns einen Schub geben./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2021 / 12:21 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2021 / 19:00 / ET

