Frankfurt (www.fondscheck.de) - Invesco erweitert das Angebot an chinesischen Aktien-ETFs auf Xetra und dem Frankfurter Parkett, so die Deutsche Börse AG.Der Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF - Acc (ISIN IE00BK80XL30/ WKN A2P8EJ) ermögliche Anlegern, an der Wertentwicklung chinesischer Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung zu partizipieren. Dazu würden börsengelistete Unternehmen gehören, die in Hongkong, Shanghai, Shenzhen und außerhalb Chinas notiert seien. Das zugrunde liegende Aktienuniversum beruhe auf dem Stock-Connect-Programm zwischen Hongkong und Festland-China, das Anlegern den Zugang zu chinesischen A-Aktien ermögliche.

