Der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub enttäuschte allerdings beim Ausblick. Da Vorstandschef Stefan Fuchs verständlicherweise die weiteren Covid-19-Auswirkungen (u.a. Lieferkettenausfälle) nicht abschätzen kann, übte er sich in Zurückhaltung und prognostiziert lediglich ein Ebit auf dem 2020er-Niveua bei 313 Millionen Euro. Beim Umsatz soll es hingegen immerhin ein Plus auf das 2019er-Niveau geben: Die im MDAX gelistete Vorzugsaktie gibt aufgrund des Ausblicks etwas deutlicher nach, was für Anleger aber durchaus eine Chance sein kann ...

