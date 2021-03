Die Krypo Handelsbörse Coinbase plant selbst den Gang an die Börse. Das ist ein äußerst interessanter Börsengang wie wir finden. Um was es geht, lesen Sie hier. Coinbase DPO mit perfektem Timing Der amerikanische Handelsplatz für Krypotwährungen, Coinbase, hat am 25. Februar nun offiziell den Prozess für seinen Börsengang im Rahmen einer DPO (Direct Public Offering, oder auch "direct listing") eingeleitet. Bereits gegen Ende 2020 ließ Coinbase vermuten, ...

