Unterföhring (ots) -- Der 38-jährige Wiesbadener ist seit dem 1. März für Sky tätig und hat seinen ersten Einsatz als Moderator an diesem Donnerstag ab 9.00 Uhr im Frühreport- Neben der Ausstrahlung im Free-TV ist Sky Sport News unter anderem auch im frei empfangbaren Livestream des Senders auf skysport.de und in der Sky Sport App verfügbarUnterföhring (ots) - Unterföhring, 9. März 2021 - Verstärkung für Sky Sport News: Albert Staudt ist seit dem 1. März neu in der Redaktion des 24-Stunden-Sportnachrichtensenders und wird künftig als Moderator für Sky Sport News tätig sein. Die Zuschauer werden ihn erstmals an diesem Donnerstag sehen können, wenn er ab 9.00 Uhr den Frühreport moderiert.Albert Staudt: "Meine neue Aufgabe bei Sky Sport News ist für mich ein echter Traumjob. Der Sport und insbesondere der Fußball waren schon immer meine große Leidenschaft - erst aktiv auf dem Rasen und später vor der Kamera. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team und darauf, meine Sportbegeisterung mit den Zuschauern teilen zu können."Zuletzt war der 38-jährige Wiesbadener seit Sommer 2018 als Stadionsprecher des FSV Frankfurt in der Regionalliga Südwest tätig. Außerdem war er in den vergangenen Jahren als freiberuflicher Moderator und Reporter auf diversen Veranstaltungen rund um den Sport tätig, unter anderem beim "Tag des Fußballs", für den 1. FSV Mainz 05 und den DFB-Fanclub.Darüber hinaus produzierte und moderierte der begeisterte Fußballer, der es zu seiner aktiven Zeit bis in die Oberliga Hessen schaffte, seit 2011 das Online-Format "3Ecken1 Elfer - die Fußballsendung für den Amateurfußball".Sky Sport News - mehr als SportnachrichtenSky Sport News ging am 1. Dezember 2011 auf Sendung und ist der erste und bis heute einzige 24-Stunden-Sportnachrichtensender im deutschen Fernsehen. Der Sender berichtet im Rolling-News-Prinzip rund um die Uhr umfassend und topaktuell aus der Welt des Sports - 24 Stunden täglich, sieben Tage pro Woche. Mit seinem flächendeckenden Reporternetzwerk in ganz Deutschland ist Sky Sport News immer ganz nah dran am Geschehen und informiert über alle wichtigen Sportereignisse. Seit Dezember 2016 ist Sky Sport News im Free-TV sowie im frei empfangbaren Livestream des Senders auf skysport.de und in der Sky Sport App zu sehen.Doch Sky Sport News bietet mehr als reine Sportnachrichten. In den knapp zehn Jahren seines Bestehens hat sich der Sender kontinuierlich weiterentwickelt und hat heute neben topaktuellen News auch eine Vielzahl an regelmäßigen Formaten und Specials im Programm. Dazu zählen unter anderem am Sonntag der langjährige Talk "Sky90 - die Unibet Fußballdebatte" und die Sendung "Meine Geschichte - das Leben von...", in der Persönlichkeiten aus dem Fußball in ihrem privaten Umfeld vorgestellt werden. Weitere regelmäßige Sendungen sind das wöchentliche "Transfer Update" und die Live-Begleitung der UEFA Champions League im Free-TV in "Champions Corner".Auch vor jedem Bundesliga-Spieltag sind Fans bei Sky Sport News an der richtigen Adresse. In der Taktik-Challenge "Matchplan" präsentieren immer donnerstags zwei Trainer bei Moderator Jan Henkel ihren Matchplan für eine Partie des anstehenden Spieltags. Darüber hinaus liefert das Vorschau-Magazin "Bundesliga Weekly" Einblicke ins deutsche Fußball-Oberhaus. In den Sendungen "Letzte Frage, bitte!" und "Gesagt. Gemeint!" zeigt Sky Sport News alles Wissenswerte aus den Pressekonferenzen der Vereine vor dem Bundesliga-Spieltag - sowohl als Live-Übertragungen als auch in der Analyse der wichtigsten Aussagen.Weitere Formate sind das innovative und interaktive Quiz "KönigFußball - Weißt du mehr als wir?", das Motorsport-Magazin "Warm Up", mit dem Sky Sport News in jedes Grand-Prix-Wochenende der Formel 1 startet, und "Sky Gym - Train & Talk", in dem Nele Schenker jeden Monat Persönlichkeiten des Sports trifft, um mit ihnen gemeinsam ein Fitness-Work-Out zu absolvieren und über ganz persönliche Dinge rund um ihre Profi-Karriere zu sprechen.Pressekontakt:Thomas KuhnertExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4859368