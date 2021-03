Wien (www.anleihencheck.de) - In seinem jährlichen Brief an Berkshire-Aktionäre warnt Warren Buffett vor Anleihen, so die Experten von "FONDS professionell".Bond-Anlegern sage die lebende Investment-Legende eine trostlose Zukunft voraus.Wer auf eine Einschätzung zur aktuellen Lage in der Coronakrise oder der Wahl Joe Bidens zum neuen US-Präsidenten gehofft habe, sei enttäuscht worden. In seinem jährlichen Brief an die Aktionäre seines Unternehmens Berkshire Hathaway habe Warren Buffet die Themen fast gänzlich ausgespart. Auch die dringliche Frage nach einer möglichen Nachfolge habe der mittlerweile über 90-jährige Börsen-Guru unbeantwortet gelassen. Stattdessen habe sich Buffett dem Online-Finanzportal "Finanzen.net" zufolge einem anderen Bereich gewidmet: Den Anleihemärkten. ...

