Das teilte die tschechische Wettbewerbsbehörde (UOHS) mit. Die niederländische Bankengruppe ING hatte erst kürzlich angekündigt, ihr Privatkundengeschäft in Tschechien und Österreich abgeben zu wollen. Für die RBI ist das der zweite Zukauf in Tschechien innerhalb weniger Wochen. In Wien gibt die RBI-Aktie aktuell 0,44 Prozent auf 18,11 Euro ab. APA

