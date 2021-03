Um 10:25 liegt der ATX TR mit +0.17 Prozent im Plus bei 6169 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +4.50% auf 20.9 Euro, dahinter Verbund mit +1.81% auf 61.9 Euro und Wienerberger mit +1.63% auf 30.61 Euro. Zum Vergleich der DAX: 14383 (+0.01%, Ultimo 2020: 13719). Mittlerweile jähren sich die ganz wilden Tage aus dem Vorjahr, so ist es am 9.3.2020 mit dem ATX TR um 9,01 Prozent nach unten gegangen, siehe auch einige Ausreisseraktien im Bereich "Börsegeschichte". Insgesamt haben wir jetzt nach einem ganz besonderen Covid-Aktienjahr auch einen verstärkten Shift in Richtung Normalität gesehen. Ein Umschichten hin zu zyklischen Werte, deren Geschäfte von einem Abklingen der Pandemie profitieren könnenm war sichtbar. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...